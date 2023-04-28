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لبنان

الحزب القومي خارج أسعد حردان

Lebanon 24
28-04-2023 | 22:37
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كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن": هل أصبح النائب السابق أسعد حردان خارج الحزب السوري القومي الإجتماعي؟ أم أنّ هذا الحزب صار خارج حردان؟ منذ العام 1985 تقريباً إلتصق اسم الحزب باسم حردان وصار الشخص يختصر الحالة بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما. ولكن على مدى أعوام انتهى الأمر إلى انقسام حزبي بين من يعتبرون أنهم يمثلون الحزب ومؤسسه أنطون سعاده وبين من يعتبر نفسه أنه الحزب.
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خلال ثلاثين عاماً تكاثر خصوم حردان داخل الحزب. بدل أن يكون ممثّلاً فعلياً لأحد المناصب المسيحية في المجلس النيابي وفي الحكومة، بات موقعه في الحزب موضع شكّ.
ما ساعد حردان على البقاء على رأس الحزب تشتّت الحالات المعارضة له التي تؤمن بفكر سعاده وتعرف أنه لم يعد يمثّله. هذه القيادات التي اختارت الإبتعاد عن الحزب عجزت عن التغيير من خارجه. ولكنّها في انتخابات الحزب الداخلية في 13 أيلول 2020 التقت على معارضته ولكنّها عجزت عن إبعاده. على رغم أنه خسر في هذه الإنتخابات إلا أنه رفض أن يسلّم بالنتيجة وطعن فيها وأسّس لحزب رديف مع الموالين له وصار للحزب قيادتان واحدة في مقره في الروشة وواحدة في مقر آخر في الحمرا. ونتيجة هذا الإنقسام حصل صراع حول السيطرة على المراكز الحزبية في ما يشبه حروب العصابات المسلّحة التي أظهرت كيف أنّ الحزب تحوّل إلى شراذم مسلّحة فوضوية تعكس الإنقسامات في القيادة. ضعف الحالة المعترضة على حردان تمثّل في أنّها لم تستطع أن تتّفق على قيادة تمثّلها أسماء تاريخية. حيث أنّ الخيار ذهب نحو انتخاب ربيع بنات رئيساً للحزب في تشرين الأول 2020. ولكنّه لم يستطع أن يفرض نفسه أمام حردان، كما أنّ بعض الذين مشوا مع عملية التغيير ومع الإنتفاضة على حردان عادوا وابتعدوا عن العمل الحزبي.
إطلاق النار الذي حصل في بيت شباب لاحتلال مركز الحزب لن يكون الأخير. فحردان يحضّر لمؤتمر عام للحزب في 7 أيار المقبل والصراع سيحتدم أكثر لأنّه لن يستطيع أن يستعيد الحزب القومي الثاني الذي يرأسه بنات. وإذا كان السفير السوري السابق في لبنان علي عبد الكريم علي قد عمل مع «حزب الله» على دعم خيار حردان فإن «الحزب» من خلال حضوره احتفال «حزب بنات» قد يكون يهدف إلى احتواء الطرفين بحيث يتكرّس الإنقسام بينما يبقى ولاء الحزبين له. وهو قد يسعى لوقف حرب العصابات بين الطرفين عن طريق تقسيم المقسَّم وفرض الأمر الواقع عليهما، بحيث يبقيان بحاجة إليه وإلى دعمه لكي يدّعي كل منهما أنه حزب أنطون سعاده.
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