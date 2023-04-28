Advertisement

لبنان

اندفاعة مصرية "مخففة" تجاه لبنان بعد أزمة السودان

Lebanon 24
28-04-2023 | 22:57
A-
A+
Doc-P-1061719-638183448891908438.jpg
Doc-P-1061719-638183448891908438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الان سركيس في "نداء الوطن": مع اقتراب موعد انعقاد اللقاء الخماسي الذي يراهن عليه كثر لإيجاد حلّ للأزمة الرئاسية، تُطرح علامات استفهام بالنسبة إلى الحضور المصري بعد الإستنفار الحاصل من الجانب المصري لتطويق حرب السودان ومعالجتها، وأيضاً بالنسبة إلى بقية الدول العربية المشاركة خصوصاً وأنّ هذا النزاع العكسري لا يرحم.
Advertisement
وفي السياق، تكشف مصادر مطلعة على الموقف المصري لـ»نداء الوطن» عدم تأثير الأزمة السودانية على الوضع العام والموقف المصري المختص بلبنان، لافتةً إلى أن مصر من الدول الكبرى وتلعب دوراً إقليمياً وفي العالم العربي وتستطيع العمل على أكثر من ملف، لذلك فملف لبنان شيء والحرب السودانية شيء آخر مختلف تماماً.وتؤكد المصادر وجود تفاهم مصري - سعودي ضمني بالنسبة إلى أزمة لبنان، وإن كانت القاهرة تبدو أكثر ليونة في الشكل، لكن في المضمون ثمة توافق.
وتشدّد القاهرة على لبنانية الإستحقاق الرئاسي، وعلى القوى السياسية والبرلمانية القيام باختيار الأنسب وانتخاب رئيس يُعيد لبنان إلى حضنه العربي ويرمّم الجسور التي انقطعت مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، لأنّ الموقف السعودي أكثر من واضح وهو عدم مساعدة أي سلطة لبنانية لا تؤمن بالعمل العربي المشترك ومصبوغة بالفساد المالي والسياسي.وكما يبدو، تشدّد القاهرة على احترام المبادئ والأفكار التي تطرحها المجموعة العربية في ما خصّ حلّ الأزمة، وهي تحاول التوفيق بين مواقف الدول الكبرى المعنية بالملف اللبناني، لكنها في المقابل لا تعمل على تسويق أي اسم رئاسي أو تضع «فيتو» على اي اسم، وكل ما يهمها هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية يبدأ مسيرة الإنقاذ والإصلاح ولا يُشكّل انتخابه إنتكاسة لإنطلاق مسيرة الحلّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-04-29
02:00 | 2023-04-29
01:45 | 2023-04-29
01:30 | 2023-04-29
01:15 | 2023-04-29
01:00 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website