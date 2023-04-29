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لبنان

سالكة أو مقفلة؟ اليكم حال الطرق الجبلية

Lebanon 24
29-04-2023 | 00:18
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا الارز التي مازالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
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