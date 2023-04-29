بوشكيان: الترابة مادة استراتيجية سيزيد الطلب عليها مع بدء التنقيب

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في معملي ترابة السبع وهولسيم في شكا، حيث استقبله المدير العام لشركة السبع بيار ضومط والمدير العام لهولسيم جيمي بو هارون والمدراء التنفيذيون ورؤساء الأقسام والموظّفون والعمال.

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واطّلع بوشكيان خلال الجولة على طرق الانتاج والتحكّم في غرف القيادة، كما استمع الى شروح عن كيفية العمل وفق ضوابط ومواصفات صارمة محافظة على سلامة العمال والمحيطةعلى البيئة بشكل عام.

وعرض العمال همومهم وهواجسهم، وطمأنهم بوشكيان الى أن "المستقبل القريب في لبنان واعد وفق معطيات أكيدة تقوم أولاً على ايمانكم وجهودكم وجهود أمثالكم من المواطنين الصالحين المتعلّقين بالوطن والمتشبّثين بالأرض".

وقال:" تعتبر مادة الترابة مادة استراتيجيّة وحيويّة وأساسية لحركة العمران والبنيان. وسوف تزداد أهمّيتها والحاجة اليها مع بدء التنقيب عن النفط والغاز على الشواطىء اللبنانية. كما ستكون سلعة مطلوبة جداً في الدول المحيطة والجوار القريب التي ستشهد حركة اعادة اعمار كبيرة جداً مع حلول السلام والاستقرار والأمن فيها. لذلك أهنّىء القيّمين على معامل الترابة السوداء والبيضاء والكلس والجفصين في لبنان على توسيع استثماراتهم وتحديث مصانعهم بالتقنيات والتجهيزات والفلاتر الحديثة ليكونوا مستعدين وجاهزين للمرحلة الجديدة الآتية".

وأضاف: "من جهة الدولة ووزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات والمؤسسات الرسمية المعنية الأخرى، فإننا نقوم بكلّ ما يلزم لتأمين التوازن الصحّي والصحيح والدقيق بين الرئة الاقتصادية التي يشكّلها القطاع الصناعي السليم والضروري لتحقيق النهضة وفرص العمل، وبين الرئة البيئية والزراعية والصحية المطلوبة أولاً وأخيراً لتأمين ديمومة المجتمع. ونحن حريصون كما على الاقتصاد والانتاج، على راحة أبنائنا وبيئتهم، وطمأنتهم إلى سلامتهم وسلامة محيطهم وبيئتهم".