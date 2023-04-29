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لبنان

ماذا قرر سلامة بشأن المثول أمام القضاء الفرنسي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2023 | 01:15
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في إطار متابعة قضية الإدعاء الأوروبي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف شركة  «فوري أسوشييتس»  وغيرها من قضايا يدرجها  القضاء الفرنسي في بال تبييض الاموال، عُلم   من مصدر إقتصادي لبناني بارز على اطلاع  على اجواء سلامة انه  حسم أمره بطريقة شبه نهائية وأبلغ اللصيقين به أنه لن يحضر جلسة 16 أيار القضائية  في باريس والتي من المفترض أن يبلَّغ فيها بعد عطلة عيد العمال، أي في الثامن من أيار قبل أسبوعين من موعد  عقدها. 
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لبنان

خاص

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