نائب "يفتح قلبه": الحمدلله ارتحنا

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نقل عدد من المخاتير عن نائب في أحد اقضية جبل لبنان قوله في أحد المجالس الخاصة " الحمدالله بيني وبينكم إنو تأجلت الإنتخابات البلدية والإختيارية كون الموعودين بالدعم من قبلنا كتار وما كان فينا نرضي الجميع" .ولفت المصدر الى أن النائب كان مهموماً كثيراً من الوضع الإنتخابي البلدي في مسقط رأسه، لكونه وعد أكثر من شخص خلال السنوات الماضية بدعمهم لرئاسة البلدية في المنطقة المذكورة وكان سيحرج كثيراً في الاختبار ، مما سيؤثر عليه نيابياً فيما لو جرت الإنتخابات".