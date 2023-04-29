رغم النفي... الحلّ لن يأتي إلّا من الخارج

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استغربت مصادر سياسيّة تصريحات وزراء خارجيّة وسفراء دول عربيّة وغربيّة، بأنّهم لا يتدخّلون في تسميّة أو تفضيل مرشّح رئاسي على آخر، في الوقت الذي ينتظر فيه أفرقاء في الداخل نتائج الإجتماع الخماسيّ حول لبنان، وإنعكاس التقارب السعوديّ – الإيرانيّ على الملف الرئاسيّ.وأشارت المصادر إلى أنّ اللبنانيين الذين يُنادون بلبننة الإنتخابات الرئاسيّة، هم أنفسهم الذين ينتظرون الإشارات من الخارج، كيّ يُبادروا إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة.وأكّدت المصادر أنّ الحلّ الرئاسيّ لن يأتي إلّا من الخارج، تماماً كما حصل في المرّات السابقة.