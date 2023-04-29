اجانب لا لبنانيين في المستشفيات





بعد الهجرة الكبيرة في القطاع الطبي التي جعلت المستشفيات تخسر أطباء وممرضين وعاملين ، تبين أنّ عددًا من المستشفيات المعروفة في مناطق مختلفة يستبدل العمال اللبنانيين بعمال أجانب وغالبيتهم من السوريين والفلسطينيين.

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