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لبنان

رسالة جديدة.. هذا ما تبلغه نصرالله من إيران

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2023 | 03:30
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كان محسوماً اللقاء بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى لبنان خلال اليومين الماضيين.
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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ اللقاء بين الطرفين دام لأكثر من ساعتين تقريباً وكان صريحاً جداً على صعيد أكثر من قضية لاسيما الملف الرئاسي اللبناني وكيفية التعامل مع التطورات الجديدة في المنطقة بعد الإتفاق الإيراني - السعودي.
وأوضحت مصادر مقرّبة من "حزب الله" أن عبد اللهيان تلقى الشروحات الكافية من نصرالله بشأن الإستحقاق الرئاسي، وكان هناكَ تأكيدٌ على أنّ هذا الملف لبنانيّ بحت ويستوجب تعاطياً واضحاً ومسؤولاً من الكتل النيابية اللبنانيّة. كذلك، شدّد الوزير الإيراني على تأييد بلاده للقرارات السياسية الداخلية التي يتخذها "حزب الله"، كما أكّد أمام نصرالله أنّ هناك دعماً إيرانياً مفتوحاً للحزب وللمقاومة الفلسطينية في غزّة في حال قرّرت "إسرائيل" الإنخراط في معركة وسط التوترات التي تعيشها.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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