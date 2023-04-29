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لبنان

في بلدة لبنانية... جثة شاب سوري معلّقة على احد الاعمدة

Lebanon 24
29-04-2023 | 02:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المدعو "أ.أ" (سوري الجنسية ومن مواليد الـ2001)، معلقة على احد الاعمدة في بلدة عين قانا.
 
ووفقا للمعلومات فتحت فصيلة الدرك في بلدة جباع تحقيقا بالحادثة.
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