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لبنان

مصادرة دراجات ناريّة لنازحين مخالفة للقوانين

Lebanon 24
29-04-2023 | 03:21
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صادرت بلدية الكفور 7 دراجات نارية لنازحين سوريين مخالفة للقوانين، وسلمتها لقوى الأمن الداخلي في النبطية. (الوكالة الوطنية)
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