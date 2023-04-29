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لبنان

أرسلان: لمراقبة المدارس وأقساطها وموازناتها

Lebanon 24
29-04-2023 | 03:26
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غرد رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مع اقتراب انتهاء العام الدراسي وبدء التحضيرات للعام الجديد، بدأت تظهر نية عدد كبير من المدارس الخاصة في لبنان وفي الجبل تحديدا برفع أقساطها بشكل كبير".
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واضاف: "على الرغم من دولرة بعض القطاعات ومحاولة إعادة الأسعار فيها إلى ما قبل الأزمة إلا أن القطاع التربوي والتعليمي يبقى حاجة أساسية لكل بيت ولا يمكن المغامرة فيه أو الإتكال على المدارس الرسمية في وضعها الحالي، نطالب المعنيين في هذا الملف مراقبة المدارس وأقساطها وموازناتها، فالتحفيف من أرباحها لصالح الأساتذة والتلاميذ أمر ضروري".
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