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لبنان

إكتشفوا ما سيشهده طقس لبنان اليوم.. هكذا سينتهي "نيسان"

Lebanon 24
29-04-2023 | 03:16
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يؤثر منخفض جوي ماطرٌ وبارد على لبنان ويستمر لغاية الإثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر.
 
ووفقاً للتقديرات، فإنّ ذروة الأمطار والبرودة ستكون اليوم، فيما الثلوج ستكلل الجبال على إرتفاع يتجاوز الـ1600م ليلاً. 
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واعتباراً من يوم الثلاثاء، سيشهدُ الطقس استقراراً ليعود حاراً، على أن تبقى الأحوال الجوية مستقرّة نسبياً مع احتمال عودة الأمطار يوم السبت 6 أيار المقبل.
 
تفاصيل حالة الطقس: 
السبت:
1- الحرارة ساحلًا 11 و18 درحة، بقاعا بين 3 و12 وعلى الـ1000 متر بين 5 و10 
2- الجو: غائم مع أمطار رعدية غزيرة أحيانًا وثلوج نهارًا على الـ1900 متر ومساء على الـ1600 متر 
3- الرياح: غربية نهارًا نشطة وسرعتها بين 30 و50 كم/س 
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين 60 و80??
5- الضغط الجوي السطحي 1009 hpa
6- الرؤية متوسطة تسوء جبلًا
7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 23

الأحد:
 
غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار محلية نهارًا وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن الـ1900 متر والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين 12 و19 ساحلًا  وبين 5 و14 بقاعًا وبين 6 و12 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين 30 و60 كم/س

الإثنين:
 
متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال 40?? أمطار محلية نهارًا والحرارة تنخفض وتتراوح بين 12 و20 ساحلًا وبين 5 و14 بقاعًا وبين 6 و12 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين 30 و60 كم/س.
 
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