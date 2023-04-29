دلافين في بحر بيروت... شاهدوا الصور

نشرت صفحة "Lebanon Weather Forecast - LWF" على "فيسبوك" الاتي:

"هكذا بدت الدلافين البارِحة قبالة شاطئ العاصمة بيروت... مشهد غير مألوف.

ويبدو في الخلفيّة بعض مدن ساحل كسروان، وتلال حريصا، بطحا، غوسطا، معراب ودلبتا والبلدات المُجاورة".

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