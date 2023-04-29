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لبنان

دلافين في بحر بيروت... شاهدوا الصور

Lebanon 24
29-04-2023 | 03:55
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نشرت صفحة   "Lebanon Weather Forecast - LWF" على "فيسبوك" الاتي:
 
"هكذا بدت الدلافين البارِحة قبالة شاطئ العاصمة بيروت... مشهد غير مألوف.
ويبدو في الخلفيّة بعض مدن ساحل كسروان، وتلال حريصا، بطحا، غوسطا، معراب ودلبتا والبلدات المُجاورة".
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