تيمور جنبلاط يتسلم اقتراحي مشروع قانون حول الرسوم والعائدات البلدية

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد اقتراحي هذا القانون بمبادرة من المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI)، من كتابة القاضي إيلي معلوف، وقد دقق في الصياغة القانونية سيمون معوض. استقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفداً من منظمتي DRI وLFPCP حيث سلماه اقتراحي مشروع قانون حول الرسوم والعائدات البلدية وإجراءت تحصيلها، وذلك انطلاقا من أهمية دور الكتل النيابية في قراءة اقتراحات مشاريع القوانين والدفع في اتجاه سنها في مجلس النواب.وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد اقتراحي هذا القانون بمبادرة من المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI)، من كتابة القاضي إيلي معلوف، وقد دقق في الصياغة القانونية سيمون معوض.

ويتناول الاقتراحان الإجراءات الواجب اتباعها من البلديات لتحصيل الرسوم والعائدات البلدية، وذلك بعد بحث قانوني ومقابلات مع رؤساء عدد من البلديات في لبنان لجمع كل هذه المعلومات.

وستزور المنظمتان عددا من الكتل السياسية لشرح اقتراحي مشروع القانون وجمع الملاحظات من أجل عرضه على الهيئة العامة في مجلس النواب للتصويت عليه. (الوكالة الوطنية)