" شتي نيسان بيحيي الانسان"... الامطار تزور مختلف المناطق اللبنانية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تساقط الامطار بشكل غزير في مناطق النبطية وإقليم التفاح.

وتترافق الامطار مع عواصف رعدية ورياح باردة وتدن بدرجات الحرارة.

كما تشهد منطقة حاصبيا منذ ساعات الفجر الأولى تساقطا غزيرا للامطار مع تدن ملحوظ بدرجات الحرارة.

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كما ان الضباب الكثيف يسيطر على مرتفعات المنطقة، ما ادى الى حجب الرؤية.

ووفقا للمعلومات طلبت القوى الأمنية وشرطة البلديات من السائقين القيادة بحذر تجنبا لخطر الانزلاق خاصة على طرقات الحاصباني والعرقوب.

وتزامنا مع المنخفض الجوي الحالي، عبّر المزارعون عن فرحتهم اذ انه وكما يقول المثل الشعبي " شتي نيسان بيحيي الانسان"!.