امتهنا السلب بقوّة السّلاح... هذا ما حلّ بهما

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـةالبــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في مدينة طرابلس من قبل مجهولين، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفّذ العمليات المذكورة في طرابلس ومن بينهم المدعوان:ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)غ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)بتاريخ 18-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة التل، نتج عنه توقيف المذكوريَن على متن دراجة آلية تم ضبطها. بتفتيشهما والدراجة، ضُبِطَ بحوزتهما مسدّسان حربيّان، وكمية من حشيشة الكيف وهاتفان خلويّان.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح في مدينة طرابلس برفقة شخص آخر أوقفته إحدى دوريات الشعبة بتاريخ سابق في محلة جبل محسن.أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.