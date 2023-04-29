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لبنان

وزير الأشغال غادر إلى القاهرة.. ما السبب؟

Lebanon 24
29-04-2023 | 04:58
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غادر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه بيروت اليوم متوجها الى القاهرة لأجل المشاركة في ورشة عمل في جامعة الدول العربية، لمناقشة آلية إعداد دراسة تحليل وضعية قطاع الموانئ والمرافئ العربية وامكانية تكاملها وترابطها مع بعضها البعض، إنفاذا للتوصية المقدمة من قبل لبنان، والمقرة في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته ال 35 والذي انعقد في مدينة الاسكندرية في تشرين الثاني من العام الماضي.
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