15
o
بيروت
17
o
طرابلس
23
o
صور
16
o
جبيل
7
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاتحاد العمالي: نضالنا المشترك مع العمال يمكن ان نجعل منه منطلقا في هذا النفق المظلم
Lebanon 24
29-04-2023
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى الاتحاد العمالي العام، أن "نضاله المشترك مع العمال يمكن ان "نجعل منه منطلقا في هذا النفق المظلم كي تستعيد البلاد توازنها السياسي المختل"، وقال في بيان لمناسبة عيد العمال: "لا يُحسد العامل والعاملة والموظف والموظفة في لبنان على ما آل إليه وضعهم في السنوات الثلاث الماضية من تدهور مريع في أجورهم وضماناتهم وخسارة مواقع عملهم ومثلهم المزارع الصغير والسائق العمومي وموظفو القطاع العام ومعلمو المدارس وأساتذة الجامعات وموظفو وعمال المصالح المستقلة والمصالح العامة والخاصة وكذلك القطاعات العسكرية والأمنية العاملون والمتقاعدون واللائحة لا نهاية لها، حيث تشمل العمال المياومين واللانظاميين وسواهم الخ... لكن ما علمنا إياه عمال شيكاغو ونقابييهم وشهدائهم هو درس عميق في مقاومة الظلم والقهر فجعلوا من هذا اليوم يوما عالميا لفرض حقهم في يوم عمل من ثماني ساعات بعدما كان يوم العمل يمتد من قبل شروق الشمس الى ما بعد غروبها".
Advertisement
وتابع: "إنما في لبنان، الذي كان الإتحاد العمالي العام ينظّم فيه احتفالات مركزية ومناطقية، فإنّه نظراً للصعوبات اللوجستية والإقتصادية عمل على تنظيم أنشطة ضمن المستطاع تحت إسم أسبوع الأول من أيار تضمّنت نشاطين أساسيين في مركزه الرئيسي، الأول: استقبال حاشد للوزير هيكتور حجار - وزير الشؤون الاجتماعية - نوقش فيه قضايا تشغل المجتمع اللبناني مثل العودة الكريمة، الآمنة للأخوة النازحين السوريين الى سوريا بعيدا من أي موقف أو منطق عنصري وكذلك إعادة النظر بلوائح المستفيدين الأكثر فقرا وحاجة وتوسيعها حتى تشمل كافة الموظفين في القطاع العام والقطاعات العسكرية وضم العاملين على برامج المساعدات الإجتماعية للأسر الأكثر فقرا الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
أضاف: "كما ينظم الإتحاد العمالي العام اليوم مهرجاناً ثقافياً، إجتماعياً للمرّة الأولى بالتعاون مع جمعية التواصل والحوار ورابطة أبناء بيروت بعنوان الشاعر والعامل في مهرجان. يضاف الى هذين النشاطين المركزيين مشاركة الإتحاد في اجتماعات ونشاطات الإتحادات في المناطق كافةً خاصةً في طرابلس وصور بالإضافة الى حضور المهرجان الذي دعت إليه "جبهة التحرر العمالي" بمناسبة تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي في التاريخ نفسه".
وختم: "إن كل ما تقدم لم يشكل حلاً ولن يشكّل مخرجاً من الواقع المؤلم والمرير، لكن نضالنا المشترك يمكن أن نجعل منه منطلقاً كنقطة ضوء في هذا النفق المظلم كي تستعيد البلاد توازنها السياسي المختلّ بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة بمعالجة جذرية لمشكلات البلاد المعقدة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ مروّع حصل داخل نفق المطار.. تفاصيل تكشف ما جرى!
Lebanon 24
أمرٌ مروّع حصل داخل نفق المطار.. تفاصيل تكشف ما جرى!
03:30 | 2023-04-29
29/04/2023 03:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف جديد ينهار.. ما هو وماذا فعل العملاء بودائعهم؟
Lebanon 24
مصرف جديد ينهار.. ما هو وماذا فعل العملاء بودائعهم؟
08:11 | 2023-04-29
29/04/2023 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للعواصف الرعدية والثلوج في الأيام المقبلة!
Lebanon 24
استعدوا للعواصف الرعدية والثلوج في الأيام المقبلة!
06:11 | 2023-04-29
29/04/2023 06:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لجندي في الجيش.. شاهدوا ماذا فعل مع فتاة وسط الطريق!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لجندي في الجيش.. شاهدوا ماذا فعل مع فتاة وسط الطريق!
04:11 | 2023-04-29
29/04/2023 04:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة لبنانية... جثة شاب سوري معلّقة على احد الاعمدة
Lebanon 24
في بلدة لبنانية... جثة شاب سوري معلّقة على احد الاعمدة
02:57 | 2023-04-29
29/04/2023 02:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:39 | 2023-04-29
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
13:35 | 2023-04-29
حادثة في الجنوب.. إنقلاب شاحنة وسقوط إصابات
13:18 | 2023-04-29
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
13:08 | 2023-04-29
آخر تسعيرة للدولار.. كم بلغت مساء اليوم؟
12:56 | 2023-04-29
الرياشي: لبناننا آتٍ فاستعدّوا
11:48 | 2023-04-29
مسؤول إسرائيلي يتحدث عن تهديدٍ مصدره لبنان.. ماذا كشف؟
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
29/04/2023 21:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
29/04/2023 21:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
29/04/2023 21:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact