استعدوا للعواصف الرعدية والثلوج في الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان. تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع الـ1800 متر خاصة على المرتفعات الشمالية، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا بدءا من الظهر ويتحول الطقس ليلا الى مستقر.

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق السواحل الجنوبية التركية يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر ويستمر حتى مساء الأحد حيث يستقر تدريجا.



معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان

اليوم السبت: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ5 درجات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا واحتمال تساقط حبات من البرد أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ارتفاع الـ1700 متر.

(نحذر من انخفاض الرؤية على المرتفعات بسبب تشكل الضباب الكثيف).

الأحد: غائم جزئيا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع الـ1800 متر خاصة على المرتفعات الشمالية، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا بدءا من الظهر ويتحول الطقس ليلا الى مستقر.



الإثنين: غائم جزئيا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وطفيف على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 14 درجة، في الداخل من 8 إلى 17 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.





- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 20°م.



- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,52 ساعة غروب الشمس: 19,19