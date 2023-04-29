في جسر الباشا.. تبرّك المياه يحتجز المواطنين بسياراتهم! (صور)

إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتهم في جسر الباشا.



عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩ على سحب سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه في جسر الباشا-المتن، جراء غزارة المتساقطات.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/sJv1I3PPzP