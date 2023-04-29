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لبنان

إجتماع موسّع مرتقب لمياومي الكهرباء.. هل يصعّدون؟

Lebanon 24
29-04-2023 | 06:23
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أصدر العمال المياومون في مؤسسة "كهرباء لبنان" بيانا، أشاروا فيه الى انه "بعد ان شهدنا على عدم تنفيذ دفتر الشروط العائد لما يسمى شركة غالب مراد من تاريخ تسلمه بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣. اولا عدم وجود تأمين صحي لحوادث العمل في المعامل والمحطات كافة الى يومنا هذا. ثانيا، عدم دفع الرواتب كما ينص عقد العمل عبر الحساب في البنوك والمماطلة بدفعها للعمال منقوصة عبر مؤسسة ويش. ثالثا، عدم الالتزام بما ينص دفتر الشروط من ناحية تأمين قنينة حليب لعمال المعامل لحمايتهم من الغازات السامة عن كل يوم عمل والملابس والسايفتي للوقاية من المخاطر داخل المعامل. رابعا، عدم اعطاء العمال ذات الطابع الفني التقني زيادة ١٠٠٠٠ لتضاف على الاجر اليومي كما ينص عقد العمل. خامسا، عدم دفع زيادة غلاء المعيشة والتي اقرها مجلس الوزراء ٦٠٠٠٠٠ والابقاء على الاجر اليومي ٤٠٠٠٠+ ٦١٠٠٠ غلاء للمعيشة وبدل النقل ٩٥٠٠٠ فقط لا غير حتى اخر شهر ٤/٢٠٢٣ مع احتساب ١٨ يوم فقط من شهر ٤، ضاربا بعرض الحائط كل مقررات مجلس الوزراء والقوانين النافذة الاجراء".
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وختم البيان: "بناء على ما تقدم وتحت مظلة وبتنسيق تام مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، سوف يصار الى اجتماع موسع في مبنى الاتحاد العمالي العام الاسبوع المقبل لتقرير الخطوات التالية ومنها الاعتصام الذي بدأ مع امكانية التصعيد للمطالبة بكامل حقوقنا دون اي نقصان، وعدم المماطلة والاستهتار بحياة العمال، فنحن تحت سقف القانون وهذا من حقنا كعمال لبنانيين خاضعين لقانون العمل اللبناني والذي نصه الدستور وتحت حمايته".
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