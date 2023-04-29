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لبنان

طلب جديد لنقل دعوى انفجار المرفأ من البيطار.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
29-04-2023 | 06:48
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تبلّغ محامو "تحالف متحدون" بالأصالة عن المحامي رامي عليق وبالوكالة عن زياد ريشا الذي فقد والدته في انفجار مرفأ بيروت، من محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة، طلباً جديداً مقدماً من النائب والوزير السابق نهاد المشنوق مسجلاً برقم 2023/5 لنقل دعوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ من أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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