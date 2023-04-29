طلب جديد لنقل دعوى انفجار المرفأ من البيطار.. ماذا في التفاصيل؟

تبلّغ محامو "تحالف متحدون" بالأصالة عن المحامي رامي عليق وبالوكالة عن زياد ريشا الذي فقد والدته في انفجار مرفأ بيروت، من محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة، طلباً جديداً مقدماً من النائب والوزير السابق نهاد المشنوق مسجلاً برقم 2023/5 لنقل دعوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ من أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

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