Advertisement

لبنان

بعدما ظهر في فيديو يحرض فيه النازحين السوريين على اللبنانيين.. الخارجية تتحرك!

Lebanon 24
29-04-2023 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1061855-638183750266030295.PNG
Doc-P-1061855-638183750266030295.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب خلال لقائه نائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان على مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان.
Advertisement

ووفق بيان للخارجية، ستتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بإنتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة.
 
وظهر هذا المواطن في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يحرض السوريين على حمل السلاح في لبنان. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2023-04-29
13:35 | 2023-04-29
13:18 | 2023-04-29
13:08 | 2023-04-29
12:56 | 2023-04-29
11:48 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website