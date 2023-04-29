بعدما ظهر في فيديو يحرض فيه النازحين السوريين على اللبنانيين.. الخارجية تتحرك!

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طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب خلال لقائه نائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان على مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان.ووفق بيان للخارجية، ستتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بإنتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة.