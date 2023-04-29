تلاسن وإشكال في البترون.. شاهدوا ما حصل ليل أمس!

وقع إشكال فردي أمام أحد المقاهي في البترون، ليل أمس.

وانتشر فيديو يظهر شجاراً وتلقي أحد الشبان المتواجدين في المكان صفعة، أوقعته أرضاً.

وتشير المعلومات الى ان ما حصل سببه خلاف مروري.