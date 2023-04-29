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لبنان
تلاسن وإشكال في البترون.. شاهدوا ما حصل ليل أمس!
Lebanon 24
29-04-2023
|
07:35
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وقع إشكال فردي أمام أحد المقاهي في البترون، ليل أمس.
وانتشر فيديو يظهر شجاراً وتلقي أحد الشبان المتواجدين في المكان صفعة، أوقعته أرضاً.
وتشير المعلومات الى ان ما حصل سببه خلاف مروري.
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