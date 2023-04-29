بين "اليونيفيل" والجيش.. تعاون ونشاط تدريبي في جنوب الليطاني

تواصل قيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل" التعاون مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، عبر إطلاق نشاط تدريبي في مجال علم النفس القتالي، بهدف تعزيز الوعي الذاتي لدى الأفراد المدربين وتجنب التأثير المفاجئ على المستوى العاطفي، والذي غالبً ما يضر بعملية صنع القرار وفعالية العمل. هذا التدريب هو جزء من جهود "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في سياق دعم هدفها المتمثل في الحفاظ على منطقة عمليات "اليونيفيل".

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وتم استخدام تقنية فحص التنفس الحجابي لاختبار الحفاظ على الهدوء والوعي الضروريين في لحظات الصعوبة والتعقيدات، وتعزيز التركيز والانتباه.



وقال قائد القطاع الغربي الجنرال روبرتو فيرغوري: "نعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني بوعي ومسؤولية لضمان الامتثال الكامل للقرار 1701 ودعم المؤسسات المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، باستخدام كل طاقاتنا الجسدية والعقلية بإخلاص واحتراف، للدفاع عن القيم الأخلاقية التي كرسنا حياتنا لها ووضع دائمًا مصالح المجتمع المحلي أولا".