بعدما وُجد جثة معلقة على أحد الأعمدة.. هذا ما كشفته التحقيقات

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ التحقيقات أظهرت في قضية العثور على جثة شاب من التابعية السورية على عامود كهرباء في بلدة عين قانا، أنه توفي صعقا بالكهرباء أثناء محاولته تصليح كابل للمنزل الذي يقطنه في البلدة، وليس بهدف السرقة كما أشيع على مواقع التواصل. وعلم أن المتوفي من أصحاب الأخلاق والسلوك الحسنة بشهادة بلدية عين قانا والأهالي.

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