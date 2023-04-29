بعد اجتماعه مع وزير المالية.. الخوري يوضح ويتمنى من الاعلام التوقف عن التحليل

صدر عن وزير العدل هنري الخوري البيان التالي:

Advertisement

توضيحا لما جاء في بعض المواقع الاعلامية عن الاجتماع الذي عقد نهار الخميس الفائت في مكتب وزير العدل هنري الخوري مع وزير المالية يوسف خليل.يهم الوزير خوري التأكيد بان الاجتماع لم يدم اكثر من نصف ساعة وليس ٣ ساعات كما ذكرت بعض المواقع الاعلامية وان المواضيع التي تم بحثها تتعلق بمسائل مالية لها علاقة بوزارة العدل ولا علاقة لها مطلقًا بأعمال الوفد الاوروبي أو بالتحقيقات التي يجريها.وعليه يتمنى الوزير الخوري من كافة الوسائل الاعلامية التوقف عن الاستفاضة في التحليل وتضخيم الاخبار.