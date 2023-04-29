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لبنان

قرعة كأس العالم في كرة السلة.. في أي مجموعة حلّ لبنان؟

Lebanon 24
29-04-2023 | 09:03
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أجريت قرعة كأس العالم التي ستقام في كل من اليابان، إندونيسيا والفيليبين 2023 والتي سيشارك فيها المنتخب اللبناني، بعد ظهر اليوم في "Araneta Coliseum" في العاصمة الفيليبينية مانيلا.
 
 
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وجاء ترتيب المجموعات على الشكل التالي:
 
المجموعة A:

1- أنغولا.

2- جمهورية الدومينيكان.

3- الفيليبين.

4- إيطاليا.

 
المجموعة B:

1- جنوب السودان.

2- صربيا.

3- الصين.

4- بورتو ريكو.

 
المجموعة C:

1-الولايات المتحدة الأميركية.

2- الأردن.

3- اليونان.

4- نيوزلندا.

 
المجموعة D:

1- مصر.

2- المكسيك.

3- مونتينيغرو (الجبل الأسود).

4- ليتوانيا.

 
المجموعة E:

1- ألمانيا.

2- فنلندا.

3- أستراليا.

4- اليابان.

 
المجموعة F:

1- سلوفينيا.

2- الرأس الأخضر (كاب فيردي).

3- جورجيا.

4- فنزويلا.

 
المجموعة G:

1- إيران.

2- إسبانيا.

3- ساحل العاج.

4- البرازيل.

 
المجموعة H:

1- كندا.

2- لاتفيا.

3- لبنان.

4- فرنسا.

لبنان

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