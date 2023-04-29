Advertisement

لبنان

مظاهر خلّابة.. الربيع يزيّن جبال لبنان وساحله بالبرد والثلوج (فيديو وصور)

Lebanon 24
29-04-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1061878-638183819921796956.jpg
Doc-P-1061878-638183819921796956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غطت الثلوج وحبات البرد التي تساقطت مساء أمس وصباح اليوم معظم المرتفعات الجبلية والجردية في أعالي الضنية، وخصوصاً جرد النجاص وجرد مربين وصولاً إلى القرنة السوداء. وتراوحت سماكة الثلوج فيهما بين 5 ـ 10 سنتيمترات.


كما غطت الطرقات المؤدية إليهما، إضافة إلى الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل، حيث وجهت نصائح إلى السائقين بتجنب العبور عليها إلا أمام السيارات المجهزة أو سيارات الدفع الرباعي. 


وترافق ذلك مع هطول غزير أحيانا للأمطار في المناطق الوسطى والساحلية، مع تدن لافت في درجات الحرارة.
 
كذلك، تساقطت حبات البرد في بعض المناطق الساحلية.
 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2023-04-29
13:35 | 2023-04-29
13:18 | 2023-04-29
13:08 | 2023-04-29
12:56 | 2023-04-29
11:48 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website