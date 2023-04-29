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لبنان

خريس: ما يجري اليوم من تحديات يحتاج الى التضحية

Lebanon 24
29-04-2023 | 09:53
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إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس ان "التاريخ العاملي مليء بالتضحيات والعطاء وان أرضه التي رويت بدماء الشهداء وعرق المجاهدين لا تموت ولا يمكن ان تزول أو تطمث لان الشهداء هم قرآن حياتنا وعزنا وفخرنا".
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كلامه جاء خلال رعايته الاحتفال الذي اقامته حركة "امل" - شعبة برج رحال، لمناسبة ذكرى التحرير الأول من الاحتلال العام ١٩٨٥ وتوقيع كتاب "بصمات جهادية - برج رحال في قلب التاريخ" للقائد الكشفي هيثم الجندي في قاعة مسرح ثانوية الشهيد القائد محمد سعد العباسية.
 
بدوره، قال خريس: "عندما نقارن بين تاريخ وآخر نجد ان انصع التواريخ تلك التي عمل اهل زمانه على مواجهة الظلم والاستبداد والاحتلال وافضلها تلك التي تزينت صفحاتها بمداد العلماء ودماء الشهداء، وما قام به الاخ هيثم جندي هو بطاقة تاريخية لحقبة اتخدت فيه النفوس الابية واتخذت من الامام الحسين نبراسا وسلوكا".

ورأى أن "العطاء والتضحية متلزمان من اجل العزة والكرامة، وما يجري اليوم من تحديات يحتاج الى التضحية والوفاء".
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