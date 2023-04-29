مسؤول إسرائيلي يتحدث عن تهديدٍ مصدره لبنان.. ماذا كشف؟

قال قائد قاعدة النبطي الجوية الإسرائيلية جلعاد كنان إنّ "التهديد الذي تتعرض له إسرائيل من إيران وسوريا ولبنان لا يتحدّد في كمية الصواريخ بل في نوعيتها".

وفي تصريحٍ لموقع "واللا" الإسرائيلي، لفت كنان إلى أن التهديد يزدادُ بشكل أكبر"، كاشفاً أن تل أبيب تعملُ بشكلٍ لا لُبس فيه على زيادة الأمان وتقليل مخاطر ذلك.

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