Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن تهديدٍ مصدره لبنان.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
29-04-2023 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1061903-638183916222203988.jpg
Doc-P-1061903-638183916222203988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد قاعدة النبطي الجوية الإسرائيلية جلعاد كنان إنّ "التهديد الذي تتعرض له إسرائيل من إيران وسوريا ولبنان لا يتحدّد في كمية الصواريخ بل في نوعيتها".
وفي تصريحٍ لموقع "واللا" الإسرائيلي، لفت كنان إلى أن التهديد يزدادُ بشكل أكبر"، كاشفاً أن تل أبيب تعملُ بشكلٍ لا لُبس فيه على زيادة الأمان وتقليل مخاطر ذلك.
Advertisement
وأضاف: "الهدف ليس الوصول إلى حرب شاملة ونعمل بمحاذاة المخاطر، وتحاول إيران باستمرار إدخال أسلحة متنوعة وعالية الجودة، والتهديدات تداهمنا من جبهات مختلفة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2023-04-29
13:35 | 2023-04-29
13:18 | 2023-04-29
13:08 | 2023-04-29
12:56 | 2023-04-29
11:25 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website