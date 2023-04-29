الرياشي: لبناننا آتٍ فاستعدّوا

قال النائب ملحم الرياشي خلال عشاء لحزب "القوات اللبنانية" في جونيه إن "رئاسة الجمهورية آتية حتماً مع رئيس يشبه القضية ويُشبه القوات"، وقال: "عليكم أن تصدموا فعبور الصحراء إلى واحة الحرية أصبح على نهاياته فلا تخافوا".

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وأردف: " القوات اعتادت على الأخطار، وكانت تنقذ لبنان، وفي كل مرة تنقذه عن الجميع، سواء من المسألة الفلسطينية الى الواقع الحالي الى رئاسة الجمهورية. لبناننا آت فاستعدوا".

وفي الختام، دعا الرياشي الحضور باسم رئيس "القوات" سمير جعجع إلى "الإيمان والتشبث بلبنان مهما زادت الأخطار".



