جديد تسعيرة للدولار.. كم بلغت مساء اليوم؟

سجّل الدولار، مساء اليوم السبت، تسعيرة تراوحت بين 97000 و 97200 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح عصر اليوم بين 97 ألفاً و 97300 ليرة لبنانية.