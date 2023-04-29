ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار

من المقرر أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه خلال اليومين المقبلين تسعيرة جديدة خاصّة بالمولدات الخاصة، في وقتٍ رجّحت فيه مصادر ناشطة في القطاع أن تتغير التعرفة عن تلك التي جرى تحديداً مطلع شهر نيسان الجاري بقيمة 40.008 ليرة، إما صعوداً أو هبوطاً تبعاً لسعر المازوت.

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وفي السياق، قالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ هناك إمكانية لتراجع التعرفة أو استقرارها نسبياً، مشيرة إلى أن "هذا الأمر واردٌ جداً ضمن الدراسة التي تُحضرها الوزارة لتكلفة المولدات خلال شهر نيسان، وأضافت: "في المقابل، فإنّ سيناريو ازدياد التعرفة قائمٌ بقوة نظراً لارتفاع بعض التكاليف التي يتكبدها أصحاب المولدات لاسيما بعد ارتفاع الدولار الجُمركي، وعليه من الممكن أن تتجاوز التعرفة الـ42 ألف ليرة لبنانية".