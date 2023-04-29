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لبنان

ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2023 | 13:18
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من المقرر أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه خلال اليومين المقبلين تسعيرة جديدة خاصّة بالمولدات الخاصة، في وقتٍ رجّحت فيه مصادر ناشطة في القطاع أن تتغير التعرفة عن تلك التي جرى تحديداً مطلع شهر نيسان الجاري بقيمة 40.008 ليرة، إما صعوداً أو هبوطاً تبعاً لسعر المازوت.
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وفي السياق، قالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ هناك إمكانية لتراجع التعرفة أو استقرارها نسبياً، مشيرة إلى أن "هذا الأمر واردٌ جداً ضمن الدراسة التي تُحضرها الوزارة لتكلفة المولدات خلال شهر نيسان، وأضافت: "في المقابل، فإنّ سيناريو ازدياد التعرفة قائمٌ بقوة نظراً لارتفاع بعض التكاليف التي يتكبدها أصحاب المولدات لاسيما بعد ارتفاع الدولار الجُمركي، وعليه من الممكن أن تتجاوز التعرفة الـ42 ألف ليرة لبنانية".

أما على صعيد تعرفة الدولار في مختلف المناطق، قالت المصادر إن أصحاب مولدات أبلغوا زبائنهم بأن تكلفة الكيلوواط ستزداد بمقدار 10 سنتات، وقالت: "في بعض المناطق، ستُصبح تعرفة 80 سنتاً على الكيلوواط بعدما كانت 70 سنتاً الشهر الماضي، والتبرير لذلك هو أن التكلفة التشغيلية قد ارتفعت بسبب الدولار الجُمركي". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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