حادثة في الجنوب.. إنقلاب شاحنة وسقوط إصابات

انقلبت شاحنة على طريق كوثرية الرز - أنصار، مساء اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الإصابات.

وعلى الفور، حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان وجرى نقل المُصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.