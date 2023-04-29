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لبنان

حادثة في الجنوب.. إنقلاب شاحنة وسقوط إصابات

Lebanon 24
29-04-2023 | 13:35
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انقلبت شاحنة على طريق كوثرية الرز - أنصار، مساء اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الإصابات.
وعلى الفور، حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان وجرى نقل المُصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
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