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لبنان

آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2023 | 13:51
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لوحظ خلال اليومين الماضيين أنَّ مختلف المصارف أتاحت لموظفي القطاع العام سحب رواتبهم بالدولار على أساس منصة "صيرفة"، وذلك على الرغم من عدم إصدارِ مصرف لبنان حتى الآن تعميماً يُعلن فيه تمديد العمل بالتعميم رقم 161 المرتبط بسحوبات الرواتب بالدولار.
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وفي السياق، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ "سحب الرواتب حالياً على أساس صيرفة هو أمرٌ طبيعي والسبب هو أنَّ التعميم الذي صدر أواخر آذار الماضي بشأن سحوبات صيرفة طيلة شهر نيسان ما زال ساري المفعول حتى نهاية نيسان".
وأضافت: "المطلوب حالياً هو إصدار البنك المركزي تعميماً جديداً علنياً للمصارف يبلغهم عبره باستمرار عمل التعميم 161، وكان من المُفترض أن يحصل ذلك خلال اليومين الماضيين إلا أن تأخيراً طرأ وأرجأ إصدار التعميم. لهذا، من الممكن أن يبادر مصرف لبنان خلال يومي الأحد أو الإثنين رغم العطلة الرسمية، أو حتى الثلاثاء، إلى طرح التعميم المُرتقب كي يتسنى للمصارف الإستمرار بصرف الرواتب بالدولار".
كذلك، لفتت المصادر إلى أنَّ "أغلب المؤسسات المصرفيّة ستستمرّ في توفير السحوبات على أساس التعميم 161 حتى لو لم يتم تجديده خلال أيام"، موضحةً أنّ"الأمر بات روتينياً ومستمراً ومعتاداً والبرمجة لهذا الأمر قائمة ولم تتغيّر". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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