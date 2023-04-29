خلال 3 أشهر.. هذا ما قد تفعله "كهرباء لبنان" بمخيمات النازحين

بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم السبت، تطرّقت فيه إلى إستفادة مُخيّمات النازحين السوريين في لبنان من "كهرباء الدولة".

وأخد التقرير مخيم قب الياس كعينة للإضاءة على واقع تلك المخيمات مع الكهرباء، فتبين أن النازحين يستيفيدون من الطاقة التي تقدمها مؤسسة "كهرباء لبنان" عبر تمديداتٍ خاصة موزّعة على الخيم التي يقطنها نازحون.

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وأوضح التقرير أنّ "كهرباء لبنان وضعت المخيمات ضمن إطار خطة النهوض بقطاع الكهرباء، ولحصر خسارة التعديات على الشبكة هناك، جرى تركيب 400 عداد بمخيمات عكار فيما العمل يتواصل لتركيب 494 عداداً في مخيمات البقاع، كون التعدي الأكبر على الشبكة يحصل في هاتين المحافظتين".

وختم: "بناءً على النتيجة، ستُحدّد مؤسسة كهرباء لبنان الخسارة، وخلال شهر آب المقبل ستنتهي المُهلة المعطاة للمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين لدفع بدل كهرباء المخيمات، وإلا ستقطع المؤسسة التيار عنها كلياً".

للإطلاع على التقرير كاملاً.. شاهدوا الفيديو المرفق: