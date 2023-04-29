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لبنان

اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2023 | 16:01
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بثّت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم السبت، ذكرت فيه أنه ابتداءً من أوّل أيار، ستشهد أسعار بعض السلع إرتفاعاً ملحوظاً بسبب ربط سعر الدولار الجمركي بمنصة "صيرفة".
 
وأشار التقرير إلى أنّ كل سلعة مستوردة يكون عليها نسبة مُعيّنة من الجمرك، وحينما يرتفع سعر الدولار الجمركي، فإنه تلقائياً ستزداد قيمة تلك السلعة.
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وأوضح التقرير أن السلع التي ستشهد زيادة في الأسعار هي معلبات الخضار والفاكهة، الشوكولا، البسكويت والسكاكر، الأجبان والألبان، الملابس - الأدوات الكهربائية، الأدوات المنزلية وغيرها. 
 
للإطلاع على التقرير كاملاً.. شاهدوا الفيديو المُرفق:
 
 

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