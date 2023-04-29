باختصار.. اكتشفوا كم دفع لبنان على النازحين خلال 12 سنة!

قال تقريرٌ جديد لقناة الـ"LBCI" إنّ هناك جمعيات عديدة أنشأت في لبنان منذ بداية الأزمة السوريّة عام 2011 وتُعنى بشؤون النازحين، سواء في قطاعات التعليم، الطبابة، الغذاء وغيرها.

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ولفتت التقرير إلى أنَّ المجتمع الدولي دعم تلك الجمعيات خلال 12 عاماً بأكثر من 13 مليار دولار، وقد توزعت هذه الأموال على الكثير من القطاعات منها: الرعاية النفسية للاطفال، القرطاسية والكتب للطلاب، تعليم السوريين، استشارات ودعم قانوني للنازحين، تأمين الرعاية الصحية للنازحات الحوامل، الدعم المادي والمعنوي المباشر والكثير من القطاعات الأخرى.



وأوضح أن المليارات الـ13 لم تصل إلى الدولة، بل ذهبت مباشرة إلى الجمعيات، في حين أنّ لبنان تكبّد خسائر طائلة، ويضيف: "تقول دراسة للبنك الدوليّ إن الكلفة المباشرة للنزوح السوري على الدولة اللبنانية سنوياً هي بحدود المليار دولار إضافة إلى تكلفة غير مباشرة تصل إلى 3.5 مليار دولار، ما يعني أن الكلفة السنوية اللي بيتكبدها لبنان جراء النزوح تصلُ إلى 4.5 مليار دولار".



وأضاف: "عملياً، يعني ذلك أنّ لبنان دفع 54 مليار دولار خلال 12 سنة، معظمها جراء استنزاف البنية التحتية والخدمات الأساسية".

للإطلاع على التقرير كاملاً.. شاهدوا الفيديو المرفق: