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لبنان

إنزعاج سعودي من كلام جعجع

Lebanon 24
29-04-2023 | 23:25
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قالت مصادر مطلعة لـ"الديار" امس ان السعودية منزعجة مما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقابلته التلفزيونية الاخيرة في بعض المواقف والعبارات، خصوصا عندما قلل من اهمية الاتفاق السعودي - الايراني واعتبره انه غير موجود، وعندما وصف الرئيس السوري بشار الاسد بالجثة، متجاوزا كل الحدود والاعتبارات للوضع المستجد على صعيد العلاقة بين الرياض وكل من طهران ودمشق.
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