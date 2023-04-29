ميرفت أمين: هذا المسلسل جدّد أشواقي إلى بيروت

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أكدت الفنانة المصرية ميرفت أمين أن تصوير مسلسل "تغيير جو" في لبنان جدد أشواقها لبيروت، التي طالما صورت بها أفلاماً مهمة على غرار "نغم في حياتي".وخلال حديث لـ"الشرق الأوسط"، نوهت أمين بأن فريق العمل بالمسلسل كان أكثر من رائع، وعلى الرغم من تعرضها للإصابة بالتواء في قدمها خلال تصوير المسلسل حيث لعبت دور "عزيزة"، إلا انها أصرّت على استكمال مشاهدها بالعمل.وعلى الرغم من أن ميرفت أمين لا تهوى السفر، وتخشى ركوب الطائرات، فإنها رحبت هذه المرة لقرب المسافة بين القاهرة وبيروت، وجدد المسلسل أشواقها للبنان مثلما أكدت:"بيروت مدينة أحبها وهي تحب زائريها، لكن التصوير استغرقني تماماً، ولم أتمكّن، لضيق الوقت، من التجول بها، وقد صوّرت بها أفلاماً عديدة، وهناك فترة كنّا نتجه للبنان بدلاً من أن نصوّر بالإسكندرية، ومن الأفلام التي صورتها بها "نغم في حياتي"، وقد كانت بيروت دائماً صبيةً، وحلوة، وجميلة، ولاتزال، ولي أصدقاء ومعارف كثيرون بها".وشددت النجمة المصرية على أنها لا تشعر بحنين لزمن بعيد، لكنها تفضل البحث عن دور جديد، يمثل تحدياً لها لتتمسك به مثلما تمسكت بـ"عزيزة": "لا أنحاز لزمني، لكنني أعتز بتاريخي، وأقول إنني أمتلك سيرة ذاتية جيدة، غير أنني لا أتوقف عندها، ولن تظل هي محور حياتي، فلا بد أن أقدم الجديد الذي يتوافق مع روح العصر، وأعتز بفيلم "الحفيد" وأحب مشاهدته إذا صادفت عرضه، لكنني قدمت أخيراً فيلم "أعز الولد" الذي جسدت فيه دور جدة، وأرى أن لكل وقت ما يميزه من أعمال فنية".