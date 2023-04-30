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لبنان

لمن قال مرجع روحي بارز "مقفّلة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2023 | 01:15
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سُئل مرجع روحي كبير في خلال مأدبة غداء جمعت عددا من رجال الدين عن الإستحقاق الرئاسي، فأجاب بكلمة واحدة "مقفّلة".
ولدى الإستفسار منه عن التفاصيل لفت الى أن التصلب لا يزال على حاله والإنقسام عمودي بين القوى السياسية المعنية بالإستحقاق الرئاسي"، مشيراً الى "أن العجيب في القوى المسيحية أنها متفقة على عدم إنتخاب المرشح سليمان فرنجية، وغير متفقة على إسم وسطي مشترك."
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وقال "إستعنّا بالروح القدس لكي نتوصل معهم الى إسم يرضي الجميع لكن المحاولات فشلت، ولكن لا بد أن تحمل الأسابيع المقبلة بوادر حوار وتواصل في ما بينهم".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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