توجه جديد داخل "قوى 8 اذار": تحت رحمة جعجع؟

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يتنامى توجه جديد داخل "فريق الثامن من آذار" يقوم على ضرورة التفاهم مع "التيار الوطني الحر "رئاسيا من اجل ايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حتى لو توفرت بدائل سياسية.وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه النظرية تقول بأن استبدال "التيار" بـ"القوات اللبنانية" سيضع الفريق السياسي بكامله تحت رحمة رئيس "القوات" سمير جعجع طيلة العهد المقبل".لكن المصادر تخشى الا يؤدي التواصل مع رئيس "التيار" جبران باسيل الى نتيجة بسبب السقف المرتفع الذي وصل اليه في مسألة رفض دعم فرنجية.