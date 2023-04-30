في طرابلس.. سائق "ريو" للجيش يفقد السيطرة على آليته وهذا ما حصل (صور)

تضرر عدد من السيارات على طريق المئتين في طرابلس وذلك بعد فقدان سائق ريو تابع للجيش السيطرة على آليته، واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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