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لبنان

في طرابلس.. سائق "ريو" للجيش يفقد السيطرة على آليته وهذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
30-04-2023 | 01:28
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تضرر عدد من السيارات على طريق المئتين في طرابلس وذلك بعد فقدان سائق ريو تابع للجيش السيطرة على آليته، واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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