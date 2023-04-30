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لبنان

النقاش يتزايد حول "ملف حساس" والافكار قيد البحث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2023 | 01:45
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يتزايد النقاش السياسي بعيدا من الاعلام بشأن مصير منصب حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، اذ ان الافكار التي يتم تسريبها في وسائل الاعلام ليست سوى رأس جبل الجليد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك عددا كبيرا من الاقتراحات التي يتم عرضها من قبل مختلف الافرقاء من اجل الوصول الى توافق ما يؤمن استمرارية عمل مصرف لبنان بعد شهر تموز.
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لكن المصادر جزمت أن نضوج اي حل او فكرة مرتبطة بالحاكمية سيحتاج الى توافق كامل حول الاستحقاق الرئاسي والقضايا الاخرى المطروحة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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