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لبنان

أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)

Lebanon 24
30-04-2023 | 02:15
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نشرت الممثلة ميا علاوي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وكشفت ميا ان زوجها الممثل والسيناريست آلان سعادة تعرض للضرب في البترون.

ونشرت ميا صورة لزوجها من المستشفى، معلقة عليها بالقول: "هيك انتهى مبارح ببلد فلتان عملنا حادث سوق البترون والحق معنا وطريقنا قانونيا 100%. فجأة 8 شباب بيحاوطونا وبالغدر بيتعدو على آلان سعادة وانتهت بـ 4 قطب بالراس وارتجاج بس اهم شي شكرا لدولتنا للأمن والأمان".
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يُذكر ان ميا ، ممثلة تحمل الجنسيتين اللبنانية و السريلانكية، وشاركت في بطولة عملين بارزين هما "اعترافات فاشونيستا" و مسلسل "من … إلى".

أما زوجها آلان سعادة، فهو ممثل وسيناريست، كتب سيناريو فيلم كتير كتير عام 2015، وشارك بالتمثيل في نفس العمل، كما شارك بالتمثيل في مسلسل عهد الدم عام 2020.




المصدر: "رصد" لبنان 24

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