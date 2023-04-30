Advertisement

لبنان

رئيس حزب يغرّد: إذا انهارت جامعة الوطن هل يبقى وطن؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1062039-638184476043288762.jpg
Doc-P-1062039-638184476043288762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر "تويتر": "تتمة لملف القطاع التربوي والتعليمي لا بد من التذكير أن ما تمر به الجامعة اللبنانية بات يشكل الخطر الأكبر عليه بعد ارتفاع عدد الطلاب اللبنانيين الذين انتقلوا من الجامعات الخاصة إليها".
Advertisement
 
وتابع: "خصوصا بعد تخفيض الموازنة وعدم تحويل أموال فحوص ال PCR (المجهولة المصير) ما أدى إلى نقص في المستلزمات الأساسية وفي مستلزمات السكن الجامعي، وعدم تشكيل مجلس الجامعة في الحكومات المتعاقبة، وارتفاع هجرة الدكاترة، وتعطل خدمات الصيانة، واضراب العاملين، والأهم مصير دكاترة التعاقد والتفرغ بسبب تدني قيمة الرواتب وبدلات الأتعاب".
 
وختم: "مشاكل لا تعد ولا تحصى والجميع يشاهد الإنهيار من دون نية للمعالجة، فإذا انهارت جامعة الوطن هل يبقى وطن؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-30
11:16 | 2023-04-30
10:46 | 2023-04-30
10:35 | 2023-04-30
09:45 | 2023-04-30
08:58 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website