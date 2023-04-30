"شرطي سوريّ" في بلدة لبنانية شهيرة.. ما حقيقة الأمر؟

سؤال نوجهه إلى رئيس بلدية اللقلوق الاستاذ رياض مرعي...
ما هي الحاجة لكي تضطر لإستخدام مواطن سوري الجنسية بصفة شرطي في بلديتكم... في حين أنك تعلم القرارات التي تتخذها كل بلديات لبنان لتنظيم التواجد الأجنبي....#نحنا_عيونك_يا_لبنانhttps://t.co/znqvsa0wiY
— Johnny El-Saddik (@ElSaddikJohnny) April 30, 2023
سؤال نوجهه إلى رئيس بلدية اللقلوق الاستاذ رياض مرعي...
ما هي الحاجة لكي تضطر لإستخدام مواطن سوري الجنسية بصفة شرطي في بلديتكم... في حين أنك تعلم القرارات التي تتخذها كل بلديات لبنان لتنظيم التواجد الأجنبي....#نحنا_عيونك_يا_لبنانhttps://t.co/znqvsa0wiY
#سوري… #شرطي في بلدة #لبنانيّة
🔴 نطالب السطات التنفيذية في البلدات بتنظيم موضوع #النزوح_السوري لكن كيف لبلدية كـ #بلدية_اللقلوق تنظيمها اذا "النزوح منها وفيها"؟
🔴 برسم وزير الداخلية والبلدية في حكومة تصريف الاعمال #بسام_مولويّ المشكور دائماً على جهوده @MawlawiBassam
🔴… pic.twitter.com/mE8WL13TZM
— Richard Harfouch (@RHarfouch97) April 29, 2023
#سوري… #شرطي في بلدة #لبنانيّة
🔴 نطالب السطات التنفيذية في البلدات بتنظيم موضوع #النزوح_السوري لكن كيف لبلدية كـ #بلدية_اللقلوق تنظيمها اذا "النزوح منها وفيها"؟
🔴 برسم وزير الداخلية والبلدية في حكومة تصريف الاعمال #بسام_مولويّ المشكور دائماً على جهوده @MawlawiBassam
🔴… pic.twitter.com/mE8WL13TZM
بلدية اللقلوق توظف شرطي من الجنسية السورية 👇
برسم وزارة الداخلية والبلديات#النزوح_السوري pic.twitter.com/ieIhykYVkR
— Mike_leb (@MikeLebb) April 29, 2023
بلدية اللقلوق توظف شرطي من الجنسية السورية 👇
برسم وزارة الداخلية والبلديات#النزوح_السوري pic.twitter.com/ieIhykYVkR
كيف،يعني "نازح سوري" صار شرطي مياوم ببلدية #اللقلوق
وينو وزير الداخلية #بسام_المولوي
؟؟؟
هيدا الموضوع بتصرف معاليك @MawlawiBassam
بعد ناقصنا "شقفة نازح" يعمل علينا شرطي بلدية
النازحين السوريين ما الن مطرح عنا ولازم يترحلوا فورا واذا مش بالمنيح بالقبيح #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/sDHMTQd1aF
— Yara Sfeir (@ymsfeigh) April 30, 2023
كيف،يعني "نازح سوري" صار شرطي مياوم ببلدية #اللقلوق
وينو وزير الداخلية #بسام_المولوي
؟؟؟
هيدا الموضوع بتصرف معاليك @MawlawiBassam
بعد ناقصنا "شقفة نازح" يعمل علينا شرطي بلدية
النازحين السوريين ما الن مطرح عنا ولازم يترحلوا فورا واذا مش بالمنيح بالقبيح #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/sDHMTQd1aF