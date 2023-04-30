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لبنان

"شرطي سوريّ" في بلدة لبنانية شهيرة.. ما حقيقة الأمر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2023 | 04:15
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علم "لبنان24" أن بلبلة كبيرة حصلت في اللقلوق بعدما قيل أنّ البلدية هناك استعانت بأحد السوريين للعمل ضمن جهاز الشرطة التابع لها، الأمر أثار حفيظة الناشطين والسكان في المنطقة خصوصاً أن هناك مستنداً يرتبط بالأمر جرى تداوله بكثافة.

ويبين المستند المتداول أنّ البلدية منحت بطاقات رسمية للعاملين لديها من السوريين، وقد أُدرجت عليها كافة المعلومات الشخصية عن هؤلاء. إلا أنه بعد التثبت والتحقق، تبين أن تلك البطاقة غير صحيحة، وقد أصدرت البلدية بياناً أوضحت فيه ملابسات الأمر، مؤكدة أنّ "المستند المتداول مزوّر ولا يحمل أي ختمٍ أو أي توقيع رسمي". 

رئيس البلديَّة ينفي
 
بدوره، قال رئيس بلدية اللقوق رياض مرعِي في حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، إنّ "الصورة المتداولة مفبركة ولا علم للبلدية بها"، وأضاف: "الصورة تظهر عدم وجود ختم ولا توقيع ولا ملاك أصلاً في شرطة البلدية لأنه لا سكان في فصل الشتاء، ونعمد لطلب عناصر شرطة موقتين أول موسم الربيع مع السكن في البلدة، وأصلا ممنوع توظيف السوريين".
 
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*المستند المتداول والذي تبين أنه مُزوّر بحسب البلدية:
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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