"شرطي سوريّ" في بلدة لبنانية شهيرة.. ما حقيقة الأمر؟

للعمل ضمن جهاز الشرطة التابع لها، الأمر أثار حفيظة الناشطين والسكان في المنطقة خصوصاً أن هناك مستنداً يرتبط بالأمر جرى تداوله بكثافة.

علم "لبنان24" أن بلبلة كبيرة حصلت في اللقلوق بعدما قيل أنّ البلدية هناك استعانت بأحد السوريين للعمل ضمن جهاز الشرطة التابع لها، الأمر أثار حفيظة الناشطين والسكان في المنطقة خصوصاً أن هناك مستنداً يرتبط بالأمر جرى تداوله بكثافة.

ويبين المستند المتداول أنّ البلدية منحت بطاقات رسمية للعاملين لديها من السوريين، وقد أُدرجت عليها كافة المعلومات الشخصية عن هؤلاء. إلا أنه بعد التثبت والتحقق، تبين أن تلك البطاقة غير صحيحة، وقد أصدرت البلدية بياناً أوضحت فيه ملابسات الأمر، مؤكدة أنّ "المستند المتداول مزوّر ولا يحمل أي ختمٍ أو أي توقيع رسمي".