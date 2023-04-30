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لبنان

أرقامٌ كبيرة في لبنان.. اكتشفوا نسبة التضخّم في أسعار بعض السّلع والخدمات!

Lebanon 24
30-04-2023 | 12:00
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سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 264% خلال شهر آذار الماضي، على خلفية تدهور قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي.
 
وبحسب آخر البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، فقد تبين أن قطاع الإتصالات ساهم بالنصيب الأكبر في زيادة التضخم بنسبة بلغت 621%. 
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وفي ما يلي قائمة تُظهر نسبة التضخم السنوي لأسعار بعض السلع والخدمات:
 
1- الإتصالات: 621%
 
2- المشروبات الكحولية والتبغ: 451%
 
3- مطاعم وفنادق: 386%
 
4- الصحة: 374%
 
5- الملابس والأحذية: 359%
 
6- المواد الغذائية: 352%
 
7- النقل: 301%
 
8- التعليم: 193%
 
9- مسكن، ماء، غاز وكهرباء: 130%.
 
وفي أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، كشف البنك الدولي أنَّ لبنان سجّل أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت 261%، كنسبة تغيّر سنوية للفترة بين نهاية شباط الماضي والشهر ذاته من عام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 في المائة.
 
وفي ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، رصد التقرير ارتفاع التغيّر السنوي في أسعار الغذاء بلبنان بنسبة 71 في المائة خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 في المائة، ورواندا بنسبة 32 في المائة، ومصر بنسبة 30 في المائة.
 
وترتكز نسب التضخّم هذه على أحدث الأرقام المحققة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، وضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة. (الشرق للأخبار - الشرق الأوسط)
 
 
 
 

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